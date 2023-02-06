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18 минут назад

Более 80 тел животных нашли в частном приюте российского города

Lenta.ruиещё 2

В Саратове в частном приюте нашли тела животных. Об этом сообщает прокуратура российского региона в Telegram-канале.

Более 80 тел животных нашли в частном приюте российского города
Фото: ТАССТАСС

«Проверка организована в связи обнаружением более 80 трупов животных (собак и кошек), ранее содержавшихся в частном приюте "Рич" в поселке Юрьевка в Саратове», — говорится в сообщении.

Прокуратура сообщила, что причины смерти животных устанавливаются.

Ранее в подмосковном приюте «Берта» в результате пожара сгорели заживо 30 собак. Причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов, который произошел после попытки охранника приготовить обед на плите. Волонтеры заявляли, что животные существовали в непригодных условиях, их практически не поили и скудно кормили.

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