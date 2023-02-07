В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

В российской школе ребенок сломал позвоночник

Lenta.ruиещё 2

В школе №49 города Чита школьник сломал позвоночник на перемене. Об этом сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю, пишет MK.RU.

В российской школе ребенок сломал позвоночник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В министерстве уточнили, что ребенок получил травму во время игры в образовательном учреждении. По данным Минздрава, пострадавшего доставили в краевую детскую клиническую больницу, где медики оценили его состояние как удовлетворительное.

30 января в городе Ачинск Красноярского края одноклассники избили 12-летнего подростка в школе, после чего мальчик попал в больницу.

В этом же месяц в Ставрополе отец одного из учащихся кадетской школы пожаловался на избиение сына плетью. Впоследствии губернатор региона Владимир Владимиров уточнил, что сотрудник кадетской школы имени Ермолова в Ставрополе ударил воспитанника нагайкой. Он пообещал разобраться в случившемся, подчеркнув, что к этой работе уже подключены Минобразования региона, а также уполномоченный по правам ребенка

Происшествия,Пожар в Нижнем Новгороде,Школа,Владимир Владимиров,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители