В российской школе ребенок сломал позвоночник

В школе №49 города Чита школьник сломал позвоночник на перемене. Об этом сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю, пишет MK.RU.

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В министерстве уточнили, что ребенок получил травму во время игры в образовательном учреждении. По данным Минздрава, пострадавшего доставили в краевую детскую клиническую больницу, где медики оценили его состояние как удовлетворительное.

30 января в городе Ачинск Красноярского края одноклассники избили 12-летнего подростка в школе, после чего мальчик попал в больницу.