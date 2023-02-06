Пожилых супругов зарезали в квартире на Ленинском проспекте в Москве

В Москве на Ленинском проспекте в квартире обнаружены тела двух пенсионеров с ножевыми ранами. Их нашел сын покойных. Об этом пишет РЕН ТВ.

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По словам источника, знакомого с ситуацией, сын пришел домой к родителям и обнаружил их окровавленные тела. Мужчина обратился в полицию. Уточняется, что на телах 72-летнего Виктора и 74-летней Валентины Коноваловых были множественные ножевые ранения, а дверь в квартиру была открыта.

Сейчас на месте происшествия работают следователи СК РФ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «убийство». Расследование обстоятельств смерти пенсионеров поставлено на контроль в московской прокуратуре.