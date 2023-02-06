Самое мощное землетрясение с 1939 года. Последствия

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш . Катаклизм сопровождался 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Помимо Турции подземные толчки затронули несколько стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По уточненным данным в результате землетрясения Турции погибли 912 человек, еще 5385 ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение (магнитуда 7,7) стало самым мощным в стране с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч были ранены.