В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
4 часа назад

Самое мощное землетрясение с 1939 года. Последствия

Александр Котлеткин

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Катаклизм сопровождался 32 афтершоками, самый сильный был магнитудой 6,6. Помимо Турции подземные толчки затронули несколько стран. Об этом сообщает РИА Новости.

1/12 Последствия землетрясения на юге Турции
Фото: globallookpress.com
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/12 Люди у разрушенного здания пытаются помочь пострадавшим после сильного землетрясения. Турция, город Диярбакыр
Фото: ТАСС
3/12 Здание, поврежденное в результате землетрясения
Фото: ТАСС
4/12 Последствия землетрясения в Турции, город Малатья
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
5/12 Местные жители разбирают завалы, город Малатья
Фото: ТАСС
6/12 Последствия землетрясения в Турции, город Малатья
Фото: ТАСС
7/12 Люди у разрушенного здания пытаются помочь пострадавшим после сильного землетрясения. Турция, город Диярбакыр
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
8/12 Последствия землетрясения в Турции, город Малатья
Фото: ТАСС
9/12 Последствия сильного землетрясения в Турции
Фото: ТАСС
10/12 Последствия сильного землетрясения в Турции
Фото: ТАСС
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
11/12 Местные жители разбирают завалы, город Малатья
Фото: ТАСС
12/12 Последствия сильного землетрясения в Турции
Фото: ТАСС

По уточненным данным в результате землетрясения Турции погибли 912 человек, еще 5385 ранены. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сегодняшнее землетрясение (магнитуда 7,7) стало самым мощным в стране с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч были ранены.

Что сейчас происходит в Турции – в галерее «Рамблера».

Происшествия,Фото,Реджеп Эрдоган,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители