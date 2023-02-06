Стало известно об отсутствии пострадавших при землетрясении в Турции россиян

Среди жертв и пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции россиян нет, за помощью в диппредставительства РФ соотечественники не обращались. Об отсутствии отечественных туристов среди пострадавших в понедельник, 6 февраля, стало известно ТАСС из заявления генеральных консульств России в Анталье и Стамбуле.

По словам главы Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, подземные толчки были зафиксированы в отдалении от популярных туристических зон, в связи с чем российских организованных путешественников на месте происшествия не было.