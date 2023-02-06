Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 237 человек, еще 639 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Напомним, что в ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки ощущались в соседних регионах и сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, а также в столице Ливана Бейруте.

Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести. Многие здания в близких к эпицентру районах двух стран разрушены. Сейчас там идут поисково-спасательные работы.