В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
48 минут назад

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек

Никита Бородкин

Число погибших при землетрясении в Сирии выросло до 237 человек, еще 639 пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что в ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Подземные толчки ощущались в соседних регионах и сирийских провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус, а также в столице Ливана Бейруте.

Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести. Многие здания в близких к эпицентру районах двух стран разрушены. Сейчас там идут поисково-спасательные работы.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции пострадали около 450 и погибли 76 человек. Кроме того, сообщалось о разрушении исторического замка в центре Газиантепа.

Происшествия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители