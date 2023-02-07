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7 минут назад

Названа вероятная причина взрыва в пятиэтажке под Тулой

Lenta.ruиещё 1

Взрыв в пятиэтажке под Тулой мог произойти из-за неисправности газового оборудования. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление экстренных служб.

Названа вероятная причина взрыва в пятиэтажке под Тулой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Приведенная изданием вероятная причина взрыва подтверждается и сообщением Telegram-канала Shot, по данным которого перед взрывом в пятиэтажке сильно пахло газом.

ЧП произошло в городе Ефремове. Сначала сообщалось экстренные службы сообщает о четырех погибших. На место прибыли спасатели, они вытащили из-под завалов несколько человек, в том числе ребенка.

Ранее в сети появились кадры с места взрыва.

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