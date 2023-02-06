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57 минут назад

СМИ сообщили о взрыве на газопроводе в Турции

Мария Иванова

Утром 6 февраля на газопроводе в провинции Хатай на юге Турции произошел взрыв. Об этом сообщает CNN Türk.

Взрыв и пожар на газопроводе в хатайском селе Топбогазы связаны со землетрясением, отмечает канал.

Староста села Топбогазы Билал Алпдоган отметил, что взрыв и пожар на газопроводе случились в двух разных точках, в 200 метрах от села и в трех километрах от него.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш на юге страны. Оно продолжалось более 30 секунд, ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре, в Ливане и Ираке).

По последним данным, в результате землетрясения в Турции пострадали около 450 и погибли 76 человек, в Сирии погибли около 100.

Позже в Турции произошло 32 повторных толчка, магнитуда некоторых из них была выше шести.

Многие здания в Турции и Сирии были разрушены. В районах, где находятся эти дома, начались поисково-спасательные работы.

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