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28 минут назад

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 250

ТК «Звезда»иещё 10

Количество жертв разрушительных землетрясений на территории Сирии достигло 1 250 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Сирийской арабской республики (САР).

Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 250
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

«Министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш сообщил в ходе поездки об увеличении числа погибших до 1 250», - приводит обращение сирийского ведомства РИА Новости.

Кроме того, сообщается о 2 054 пострадавших. Сильнее всего в Сирии пострадали населенные пункты провинции Латакия. Напомним, что в настоящее время ликвидировать последствия катастрофы местным жителям помогают российские военные и спасатели.

Серия мощных землетрясений стала причиной масштабных разрушений и гибели людей не только в Сирии. В частности, в граничащей с ней Турцией жертвами стихии стали почти шесть тысяч человек, еще около 35 000 получили травмы.

Происшествия,Землетрясение,Война в Сирии ,
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