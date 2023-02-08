Число погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 250

Количество жертв разрушительных землетрясений на территории Сирии достигло 1 250 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Сирийской арабской республики (САР).

Фото: Минобороны России Минобороны России

«Министр здравоохранения Хасан Мухаммед аль-Габаш сообщил в ходе поездки об увеличении числа погибших до 1 250», - приводит обращение сирийского ведомства РИА Новости.

Кроме того, сообщается о 2 054 пострадавших. Сильнее всего в Сирии пострадали населенные пункты провинции Латакия. Напомним, что в настоящее время ликвидировать последствия катастрофы местным жителям помогают российские военные и спасатели.