Корейский корабль с российским экипажем загорелся у берегов Вьетнама

Корабль-автомобилевоз AH SHIN с российским экипажем на борту загорелся у берегов Вьетнама, спасатели четвёртый день пытаются потушить пожар на грузовых палубах.
«Судно, перевозившее 4530 автомобилей из Кореи, использовало весь имеющийся у него CO2 в системе пожаротушения, но огонь всё ещё бушует на грузовых палубах при большом задымлении», — сообщает специализированный новостной портал «Морской бюллетень».
Российский экипаж всё ещё остаётся на борту, никто не пострадал.
В пресс-службе Росморречфлота ранее сообщили, что в Охотском море загорелся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish.
В июне стало известно, что российский корабль «Ангара» загорелся в 6 км к северу от японского города Тоямы на острове Хонсю в Японском море.