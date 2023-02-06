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1 час назад

Корейский корабль AH SHIN загорелся у берегов Вьетнама с российским экипажем на борту

RT на русском

Корабль-автомобилевоз AH SHIN с российским экипажем на борту загорелся у берегов Вьетнама, спасатели четвёртый день пытаются потушить пожар на грузовых палубах.

Корейский корабль с российским экипажем загорелся у берегов Вьетнама
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Судно, перевозившее 4530 автомобилей из Кореи, использовало весь имеющийся у него CO2 в системе пожаротушения, но огонь всё ещё бушует на грузовых палубах при большом задымлении», — сообщает специализированный новостной портал «Морской бюллетень».

Российский экипаж всё ещё остаётся на борту, никто не пострадал.

В пресс-службе Росморречфлота ранее сообщили, что в Охотском море загорелся большой морозильный рыболовный траулер Sunfish.

В июне стало известно, что российский корабль «Ангара» загорелся в 6 км к северу от японского города Тоямы на острове Хонсю в Японском море.

Происшествия,Росморречфлот,
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