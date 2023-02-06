Корейский корабль с российским экипажем загорелся у берегов Вьетнама

«Судно, перевозившее 4530 автомобилей из Кореи, использовало весь имеющийся у него CO2 в системе пожаротушения, но огонь всё ещё бушует на грузовых палубах при большом задымлении», — сообщает специализированный новостной портал «Морской бюллетень».