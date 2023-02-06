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10 минут назад

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за ветра

RT на русском

Работу Керченской паромной переправы временно приостановили из-за сильного ветра, следует из сообщения ГУ МЧС России по Республике Крым.

Работу Керченской паромной переправы приостановили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — приводит заявление ТАСС.

Ранее работу паромной переправы приостанавливали из-за непогоды в начале января.

Спасатели объявили штормовое предупреждение в Крыму из-за ухудшения погоды. 5—7 февраля в регионе ожидаются снег, метель и гололедица.

Происшествия,МЧС России,
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