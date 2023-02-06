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1 час назад

Более 50 человек погибли на юго-востоке Турции в результате землетрясения

Газета.Ruиещё 14

Более 50 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные губернаторов провинций Диярбакыр, Малатья, Османие и Шанлыурфа.

Более 50 человек погибли в Турции в результате землетрясения
Фото: ReutersReuters

По предварительным данным, в Диярбакыре погибли шесть человек, в Османие - семь.

Кроме того, в Шанлыурфе погибли 15 человек, а в Малатье - 23. В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в стране объявлен самый высокий уровень тревоги из-за землетрясения.

В нескольких районах Турции произошли серьезные разрушения.

Происшествия,Сулейман Сойлу,
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