Более 50 человек погибли в Турции в результате землетрясения

Более 50 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные губернаторов провинций Диярбакыр, Малатья, Османие и Шанлыурфа.

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По предварительным данным, в Диярбакыре погибли шесть человек, в Османие - семь.

Кроме того, в Шанлыурфе погибли 15 человек, а в Малатье - 23. В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в стране объявлен самый высокий уровень тревоги из-за землетрясения.