Жители Кипра ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Турции

Жители острова Кипр ощутили отголоски мощного землетрясения, произошедшего ранним утром в Турции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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В домах и квартирах в Никосии ощущалась вибрация стен и поперечных перекрытий, что привело к раскачиванию подвешенных к потолкам осветительных приборов, звону посуды, смещению с привычных мест предметов мебели.

Официальные власти Кипра пока не сообщали о толчках земной коры на острове, однако сайт Volcanodiscovery информирует о землетрясении магнитудой 4,8 в расположенном в 50 км к востоку от Никосии городе Фамагуста в 03:18 по местному времени (04:18 мск).