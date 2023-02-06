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1 час назад

Жители Кипра ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Турции

ТАСС

Жители острова Кипр ощутили отголоски мощного землетрясения, произошедшего ранним утром в Турции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Жители Кипра ощутили отголоски землетрясения, произошедшего в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В домах и квартирах в Никосии ощущалась вибрация стен и поперечных перекрытий, что привело к раскачиванию подвешенных к потолкам осветительных приборов, звону посуды, смещению с привычных мест предметов мебели.

Официальные власти Кипра пока не сообщали о толчках земной коры на острове, однако сайт Volcanodiscovery информирует о землетрясении магнитудой 4,8 в расположенном в 50 км к востоку от Никосии городе Фамагуста в 03:18 по местному времени (04:18 мск).

Никакой информации о пострадавших или разрушениях на острове не поступало.

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