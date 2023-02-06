Семнадцатиэтажный дом обрушился в турецком городе

Мощное землетрясение, ощущалось в 10 провинциях страны, было не менее 22 афтершоков, и они продолжаются до сих порт, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала ТРТ. Первый толчок был магнитудой 7,4. Афтершоки магнитудой более 6.