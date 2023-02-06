Семнадцатиэтажный дом обрушился в турецком городе

Мэр турецкого города Адана сообщил, что в результате землетрясения обрушился 17-этажный дом.
Мощное землетрясение, ощущалось в 10 провинциях страны, было не менее 22 афтершоков, и они продолжаются до сих порт, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала ТРТ. Первый толчок был магнитудой 7,4. Афтершоки магнитудой более 6.
В некоторых провинциях уже нашли погибших. Спасатели разгребают завалы. Турция попросила о международной помощи. Государственное Управление по чрезвычайным ситуациям уточнило, что землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш в 4:17 по местному времени (совпадает с мск).
Подземные толчки ощущали жители в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне и Урфе.