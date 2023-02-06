В Центробанке рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодами

Злоумышленники стали использовать новую схему для обмана россиян, в ней задействованы QR-коды. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Герман Зубарев в интервью газете «Известия».

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Он рассказал, что мошенники стали активно использовать новую схему обмана жителей России с помощью размещения QR-кодов в общественных местах: в подъездах, на стенах домов, на парковках, остановках и других локациях. Зубарев обратил внимание на доверие россиян к чат-ботам: граждане не сомневаются в их происхождении, так как они напоминают официальные сервисы ведомств.

Заместитель председателя Банка России пояснил, что в этих объявлениях гражданам предлагают получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате. Человек по QR-коду попадает в чат-бот в мессенджере. Затем злоумышленники уверяют, что гражданину «положена выплата», отметил Зубарев.