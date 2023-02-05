Крупный пожар охватил буддийский храм в Мельбурне в Австралии

Мощный пожар зафиксирован в Мельбурне, где загорелся знаменитый буддийский храм на Спрингвейл-роуд. На месте работают 150 пожарных, им удалось «взять огонь под контроль», однако храму уже нанесен значительный ущерб. Об этом сообщает австралийское издание The Age.

По меньшей мере три десятка пожарных машин и техники были вызваны к храму буддийского общества Яркой Луны на Спрингвейл-роуд около 8 часов вечера.

Вздымающееся пламя и огромные клубы черного дыма над двухэтажным зданием были видны на расстоянии до 15 километров.

К 23:00 воскресенья (местное время) пожарная служба Виктории (FRV) заявила, что пожар «находится под контролем». О пострадавших пока не сообщается. Известно, что зданию нанесен колоссальный ущерб. При этом спасатели пока не смогли проникнуть в подвал, вокруг храма остаются пожарные машины и автомобили.

Не исключено, что пожар начался во время празднования Лунного Нового года,