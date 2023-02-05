Легендарная индийская певица найдена в своем доме мертвой с травмой головы

В своем доме в Ченнаи (бывший Мадрас) найдена мертвой легендарная индийская певица, известная как Вани Джайрам. Вани за свою более чем полувековую карьеру записали свыше 10 000 песен, ее голос звучит в как минимум тысяче кинокартин.

Подробности инцидента приводит Times of India. По информации ресурса, утром в субботу горничная артистки не смогла до нее ни дозвониться, ни зайти в квартиру. Вызванные полицейские взломали дверь, найдя певицу мертвой с травмой головы. Муж Джайрам скончался несколько лет назад, Вани жила одна. Криминальный след не усматривается: по заключению экспертов певица получила смертельную травму, неудачно упав.