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36 минут назад

Певица Вани Джайрам найдена в своем доме мертвой с травмой головы

Российская Газета

В своем доме в Ченнаи (бывший Мадрас) найдена мертвой легендарная индийская певица, известная как Вани Джайрам. Вани за свою более чем полувековую карьеру записали свыше 10 000 песен, ее голос звучит в как минимум тысяче кинокартин.

Легендарная индийская певица найдена в своем доме мертвой с травмой головы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Подробности инцидента приводит Times of India. По информации ресурса, утром в субботу горничная артистки не смогла до нее ни дозвониться, ни зайти в квартиру. Вызванные полицейские взломали дверь, найдя певицу мертвой с травмой головы. Муж Джайрам скончался несколько лет назад, Вани жила одна. Криминальный след не усматривается: по заключению экспертов певица получила смертельную травму, неудачно упав.

Калайвани (при рождении) появилась на свет 30 ноября 1945 года в семье музыкантов с классическим образованием. Профессиональная карьера - с 70-х. Артистка исполняла песни на 19 языках, сотрудничала с ведущими композиторами Индии, активно гастролировала по стране и за рубежом. Лауреат десятков премий и наград.

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