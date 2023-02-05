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11 минут назад

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил квартиру, пока хозяин курил на лестнице

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге из квартиры вынесли куртку, кроссовки и детские зимние сапоги, пока хозяин курил на лестнице, сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил квартиру, пока хозяин курил на лестнице
Фото: ТАССТАСС

В ночь с 3 на 4 февраля 2023 года хозяин квартиры, расположенной в жилом доме на Русановской улице в Санкт-Петербурге, вышел покурить на лестницу и поговорить по телефону. Когда он вернулся, то обнаружил, что из прихожей пропали детские зимние сапоги, кроссовки и куртка.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что неизвестный мужчина после совершения кражи зашел за угол в соседнее крыло, снял с себя куртку и ботинки и надел украденную одежду. При этом свою куртку злоумышленник оставил в подъезде. Затем он вышел из жилого дома и скрылся в неизвестном направлении.

Потерпевший написал заявление в полицию.

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