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41 минуту назад

Акула насмерть загрызла шестнадцатилетнего подростка в Австралии

Lenta.ruиещё 1

Подросток погиб после нападения акулы в австралийском Перте. Об этом сообщил телеканал 9News.

Акула насмерть загрызла шестнадцатилетнего подростка в Австралии
Фото: ТАССТАСС

По его информации, 16-летняя девушка каталась на водных лыжах на реке Суон, а затем прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами. В этот момент на нее напал акула. Жители города, ставшие очевидцами происшествия, вытащили пострадавшую из воды и вызвали спасателей. Однако из-за полученных тяжелых травм она скончалась на месте еще до приезда медиков.

В полиции отметили, что нападения акул на людей со смертельным исходом — редкость для этих районов. Последний подобный инцидент в Западной Австралии был зафиксирован 100 лет назад — в январе 1923 года, когда погиб 13-летний мальчик.

Предположительно, хищником, напавшим на девушку, была акула-бык, известная также как тупорылая акула. Этот вид отличается особой агрессивностью и способен молниеносно нападать на приглянувшуюся добычу. Они обитают в прибрежных водах океана, но часто заходят в пресные воды, заплывая на большие расстояния вверх по течению рек.

Ранее в Мексике зафиксировали первое в 2023 году нападение большой белой акулы на человека со смертельным исходом. Мужчина собирал моллюсков в Калифорнийском заливе, когда рядом с ним появилась шестиметровая большая белая акула. Животное сразу напало, откусило ему голову и повредило оба плеча.

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