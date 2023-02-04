В Харькове вандалы обмазали памятник Воинам-освободителям краской

Вандалы осквернили в Харькове памятник Воинам-освободителям, обмазав монумент красной и черной краской и нарисовав на нем символику националистического полка "Азов". Об этом сообщает издание KharkivToday.

Фото: Телеграм-канал «RT на русском» Телеграм-канал «RT на русском»

В публикации отмечается, что неизвестные закрасили серп и молот на монументе у памятника Воинам-освободителям в Харькове на углу проспекта Науки и улицы 23 августа.

Издание подчеркивает, что соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков обратился к местным властям с запросом демонтировать памятник.

Ранее комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) предложила Киевской городской государственной администрации (КГГА) снести памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.