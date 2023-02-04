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1 час назад

В Москва-сити насмерть разбился рабочий

Вечерняя Москва

Стало известно о гибели рабочего, который упал с высоты в Москва-Сити. Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.

В Москва-сити насмерть разбился рабочий
Фото:  Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, мужчина упал с высоты внутри башни «Федерация». По предварительной информации, погибший работал электриком.

Ннесчастный случай произошел по причине того, что мужчине стало плохо, когда он выполнял ремонтные работы, после чего упал, передает РЕН ТВ.

21 января сообщалось, что на строительном объекте на улице Зорге с высоты шестого этажа упал рабочий. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

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