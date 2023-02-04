В Москва-сити насмерть разбился рабочий

Стало известно о гибели рабочего, который упал с высоты в Москва-Сити. Об этом стало известно в субботу, 4 февраля.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, мужчина упал с высоты внутри башни «Федерация». По предварительной информации, погибший работал электриком.

Ннесчастный случай произошел по причине того, что мужчине стало плохо, когда он выполнял ремонтные работы, после чего упал, передает РЕН ТВ.