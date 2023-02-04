Москвич поссорился со своим собутыльником и зарезал его

«По данным следствия, вечером 3 февраля 2023 года подозреваемый во время распития спиртных напитков, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Плещеева в городе Москве, в ходе ссоры со знакомым нанес ему не менее двух колото-резаных ранений в область грудной клетки», — говорится в сообщении. Потерпевшего госпитализировали, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался.