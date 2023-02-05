Пожарный погиб при тушении частного дома в Подмосковье

Пожарный Мособлпожспаса погиб при тушении возгорания в частном доме в деревне Ашукино Московской области, сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.
"Около половины первого ночи в деревне Ашукино загорелся частный дом. В ходе тушения при обрушении кирпичной стены погиб командир отделения и начальник караула получил перелом ноги", - сказал собеседник агентства.
Площадь пожара составила 225 кв. м - дом был полностью охвачен огнем. По информации областного главка МЧС, возгорание потушено в 06:05 мск.