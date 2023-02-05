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1 час назад

В Подмосковье при тушении частного дома погиб один пожарный

ТАССиещё 4

Пожарный Мособлпожспаса погиб при тушении возгорания в частном доме в деревне Ашукино Московской области, сообщили ТАСС в воскресенье в экстренных службах.

Пожарный погиб при тушении частного дома в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Около половины первого ночи в деревне Ашукино загорелся частный дом. В ходе тушения при обрушении кирпичной стены погиб командир отделения и начальник караула получил перелом ноги", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 225 кв. м - дом был полностью охвачен огнем. По информации областного главка МЧС, возгорание потушено в 06:05 мск.

Происшествия,Пожар в Москве,
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