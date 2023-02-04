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21 минуту назад

Прохожие спасли ребенка и беременную женщину из горящей квартиры

Майк Габриелян

В Ярославле прохожие спасли на пожаре беременную женщину и ребёнка. Они оказались в ловушке на третьем этаже жилого дома. Об инциденте сообщает портал ЯрНьюс.

Квартира в доме №5 на улице Звездная загорелась в субботу. Возгорание началось с кухни, постепенно огонь распространился по другим помещениям. Из окон и с балкона валили клубы дыма. В квартире находились беременная девушка и маленький ребенок.

Им на помощь пришли местные жители. Две мужчин залезли на балкон второго этажа и помогли попавшим в беду покинуть горящую квартиру. Этот момент попал на видео, которое опубликовали в интернете.

Очевидцы рассказали, что видели, как спасли ребенка и его беременную маму.

«Парни молодцы. Один подстраховывал на балконе, другой держал», - рассказал свидетель. По его словам, соседи утверждают, что это неблагополучная семья.

О пострадавших пока неизвестно, на место выезжала реанимационная бригада.

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