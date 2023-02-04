Неизвестный за два часа угнал «Тойоту» и такси с пассажиром

Полиция Красноярского края разыскивает неизвестного мужчину, который в течение двух часов угнал два автомобиля, в том числе такси с пассажиром. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.
Угоны произошли накануне в Березовском районе. Сначала в деревне Терентьево злоумышленник сел за руль автомобиля Toyota Probox, владелец которой оставил ключи в замке зажигания. На этой угнанной машине преступник съехал в кювет и был вынужден ее бросить.
Спустя два часа на территории АЗС он сел за руль такси Honda Civic, в котором находился пассажир. На вопрос, куда делся водитель, угонщик заявил, что теперь он таксист. По просьбе пассажира преступник высадил его спустя непродолжительное время, помог достать сумку из багажника и уехал.