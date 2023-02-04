В Новосибирске двое мужчин избили шестиклассника возле школы

В Новосибирске около школы № 212 двое неизвестных мужчин напали на ребенка и сильно избили его, пострадавший находится в больнице, сообщается в группе «Горский микрорайон Новосибирск» во «ВКонтакте».
О произошедшем рассказала мать пострадавшего мальчика, по словам женщины, сын вышел из школы, когда к нему подошли двое мужчин и начали его бить.
«Со слов очевидцев — это были родители другого ученика. У ребенка очень серьезные травмы, его пришлось везти в больницу. И это все при том, что у него порок сердца и он дважды оперированный» — написала мать шестиклассника.
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Она просит откинуться очевидцев произошедшего, чтобы помочь установить личности нападавших.
Ранее сообщалось о том, что на Камчатке мужчина избил дочь знакомой ковшом за выключенный звук у телевизора.