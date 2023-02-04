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28 минут назад

Работницу «Почты России» в Магадане обвинили в хищении 4,5 млн рублей

Деловая газета "Взгляд"

Работницу магаданского отделения «Почты России» обвиняют в хищении 4,5 млн рублей, она находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Магаданской области.

Работницу «Почты России» в Магадане обвинили в хищении 4,5 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации ведомства, после проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что подозреваемая присвоила денежные средства, которые принадлежат АО «Почта России». Работница отделения почты внесла фиктивные данные в Единую систему почтовых переводов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Происшествия,Почта России,ФСБ,
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