17-летний российский подросток убил должника из-за 47 тысяч рублей

Во Владимирской области суд вынес приговор подростку, обвиняемому в тяжком вреде здоровью, повлекшему по неосторожности смерть местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России .

В ночь с 15 на 16 августа 2021 года осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения. Он поехал к своему 42-летнему знакомому, который был должен ему 47,5 тысяч рублей. Подросток стал избивать мужчину, тот от полученных повреждений скончался на месте.