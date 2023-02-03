В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

Суд продлил арест администратору Telegram-канала "Адские бабки"

ТАСС

Кузьминский суд Москвы в пятницу продлил арест администратору Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Суд продлил арест администратору Telegram-канала "Адские бабки"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Баязитовой в виде содержания под стражей до 7 марта", - сказали в суде.

Помимо Баязитовой, по этому делу были арестованы еще двое администраторов Telegram-канала "Адские бабки" - Ольга Архарова и Инна Чурилова. Архарова признала вину частично, Чурилова - в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее позже перевели под домашний арест. Баязитова вину не признала.

Из оглашенных ранее на судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигуранткам предъявили обвинение по ч. 3 п. "б" ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере").

Баязитова работала экономическим корреспондентом в "Коммерсанте", "Известиях", является автором на портале Life.ru. С 2017 года также ведет экономический блог на YouTube-канале "Адские бабки". Ольга Архарова - медиатехнолог и интернет-предприниматель. Согласно данным из открытых источников, является владельцем сети анонимных каналов, ведет свой Telegram-канал.

Происшествия,Александр Ушаков,Коммерсант,Промсвязьбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители