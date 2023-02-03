Суд продлил арест администратору Telegram-канала "Адские бабки"

Кузьминский суд Москвы в пятницу продлил арест администратору Telegram-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Баязитовой в виде содержания под стражей до 7 марта", - сказали в суде.

Помимо Баязитовой, по этому делу были арестованы еще двое администраторов Telegram-канала "Адские бабки" - Ольга Архарова и Инна Чурилова. Архарова признала вину частично, Чурилова - в полном объеме и раскаялась в содеянном. Ее позже перевели под домашний арест. Баязитова вину не признала.

Из оглашенных ранее на судебном заседании материалов следует, что потерпевшим по этому делу значится топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков. Фигуранткам предъявили обвинение по ч. 3 п. "б" ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере").