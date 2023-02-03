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1 час назад

Полковника полиции проверят за попытку «отмазать» пьяного майора ФСИН

Lenta.ru

В управлении собственной безопасности (УСБ) МВД заинтересовались попыткой подполковника российской полиции из Воронежской области «отмазать» от лишения прав пьяного майора ФСИН и начали проверку. Об этом в пятницу, 3 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Полковника полиции проверят за попытку «отмазать» пьяного майора ФСИН
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, летом 2020 года сотрудники ДПС остановили начальника отдела исправительной колонии (ИК-8), который был в состоянии алкогольного опьянения. Тест выявил 0,5 промилле и ранее попадавшийся на пьяном вождении майор оказался перед угрозой уголовного дела. Тогда майор обратился за помощью к другу-подполковнику, являвшимся заместителем начальника отдела полиции, который решил спасти друга от лишения и убедил инспектора ГИБДД не заводить дело. Тот подчинился. Вот только видео с регистратора на котором майор убеждает инспектора не составлять протокол и прикрывается дружбой с подполковником утекло в сеть.

Ролик опубликовал местный блогер и позже оно разошлось по нескольким пабликам, пока не попало к сотрудникам УСБ. Теперь начальника отдела ИК-8 ждет лишение прав, а его другу может грозить уголовное дело по статьям уголовного кодекса о превышении полномочий и служебном подлоге.

27 июня 2022 года сообщалось, что в Южно-Сахалинске троих сотрудников правоохранительных органов заподозрили в превышении должностных полномочий.

Происшествия,МВД России,ФСИН,ГИБДД,
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