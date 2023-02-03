Cупружеская пара была найдена мертвой в своем доме в окружении 150 кошек

Кошки были обнаружены в ужасном состоянии. По словам специалистов, у животных было обезвоживание, недоедание, инфекции. Многие из питомцев уже были мертвы. Хозяева дома, чьи имена не раскрываются, также были найдены полицией мертвыми. Зоозащитники заявили, что это самая крупная спасательная операция животных в истории.