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32 минуты назад

Cупружеская пара была найдена мертвой в своем доме в окружении 150 кошек

Газета.Ru

В Англии супружеская пара была найдена мертвой в своем доме в окружении 150 кошек, пишет Daily Mail.

Cупружеская пара была найдена мертвой в своем доме в окружении 150 кошек
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кошки были обнаружены в ужасном состоянии. По словам специалистов, у животных было обезвоживание, недоедание, инфекции. Многие из питомцев уже были мертвы. Хозяева дома, чьи имена не раскрываются, также были найдены полицией мертвыми. Зоозащитники заявили, что это самая крупная спасательная операция животных в истории.

«Все кошки страдают от инфекций верхних дыхательных путей, глаз и кожи, недоедания, обезвоживания, и, к сожалению, у некоторых есть более серьезные травмы, требующие немедленной медицинской помощи», — говорится в заявлении.

Теперь полицейским предстоит выяснить, что стало причиной смерти супругов.

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