В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда

В городе Стерлитамак в Башкирии на 10-летнюю девочку с одного из домов рухнула глыба льда. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом сообщает издание Ufa1.Ru.

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По данным следователей, девочка вместе с мамой выходила из пункта выдачи товаров, который находится на улице Коммунистической в российском городе. Внезапно с крыши на нее упала ледяная глыба. Ребенок получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

В следственном комитете сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратуру взяла ход проверки под контроль.

«Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи», — заявили в прокуратуре.