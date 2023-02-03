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28 минут назад

В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда

Lenta.ruиещё 1

В городе Стерлитамак в Башкирии на 10-летнюю девочку с одного из домов рухнула глыба льда. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Об этом сообщает издание Ufa1.Ru.

В российском городе на 10-летнюю девочку рухнула глыба льда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следователей, девочка вместе с мамой выходила из пункта выдачи товаров, который находится на улице Коммунистической в российском городе. Внезапно с крыши на нее упала ледяная глыба. Ребенок получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

В следственном комитете сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Прокуратуру взяла ход проверки под контроль.

«Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации и уполномоченных коммунальных служб, а также собственников помещений, ответственных за своевременную очистку крыши и козырьков балконов от снега и наледи», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Уфе мужчина поскользнулся на неочищенной дорожке на мосту и погиб. Причиной трагедии стал неубранный снег и лед на мосту над железнодорожными путями. Проходивший по мосту человек упал с него на пути, не удержавшись за перила.

Происшествия,Следственный комитет,
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