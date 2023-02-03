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31 минуту назад

Прокурор потребовал приговорить Белоцерковскую* к девяти годам колонии

Елена Прошина

Прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Белоцерковской запросили девять лет за фейки про российскую армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того прокурор потребовал запретить на пять лет Белоцерковской заниматься администрированием сайтов. Арест на ее имущество снимут после вступления приговора в силу. Оно оценивается в 153 миллиона рублей. В эту сумму входят земельный участок, два жилых дома и квартира в Санкт-Петербурге, жилье в Москве и машино-место.

Ника Белоцерковская была заочно арестована

Напомним, что дело против Белоцерковской возбудили в марте 2022 года. Тогда блогер разместила серию постов в социальных сетях с заведомо ложной информацией о бомбардировках ВС РФ родильного дома в Мариуполе и убийстве мирных жителей в Буче.

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