Белоцерковской запросили девять лет за фейки про российскую армию

Прокурор попросил Басманный суд Москвы заочно приговорить блогера Веронику Белоцерковскую к девяти годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того прокурор потребовал запретить на пять лет Белоцерковской заниматься администрированием сайтов. Арест на ее имущество снимут после вступления приговора в силу. Оно оценивается в 153 миллиона рублей. В эту сумму входят земельный участок, два жилых дома и квартира в Санкт-Петербурге, жилье в Москве и машино-место.