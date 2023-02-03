В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
56 минут назад

Двух российских врачей задержали по делу о торговле детьми

Lenta.ruиещё 4

В Санкт-Петербурге задержаны 44-летняя главный врач и 37-летняя акушер-гинеколог медцентра по делу о торговле детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

Двух российских врачей задержали по делу о торговле детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, в июне 2019 года медики заключили договор с иностранным гражданином в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной репродуктивных технологий. Иностранец также нашел агентство по подбору суррогатной матери. Летом 2020 года две женщины родили для него мальчика и девочку, генетическим отцом которых он является.

Иностранец увез одного ребенка за границу, а второго оставил с няней в Петербурге, однако младенец скончался от болезни.

Происшествия,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители