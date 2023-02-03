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9 минут назад

В Петербурге задержали двух женщин по подозрению в торговле детьми

ТАСС

Главного врача и акушера-гинеколога задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в торговле детьми. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Главврача в Петербурге задержали по подозрению в торговле детьми
Фото: ТАССТАСС

"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми", задержаны 44-летняя генеральный директор (главный врач), а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемые оказывали платные услуги в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий в июне 2019 года. Они заключили договор с иностранцем, затем он также подписал договор с донорским агентством, которое подобрало двух суррогатных матерей.

Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых является иностранный гражданин. Одного ребенка мужчина увез за границу, а второй скончался от заболевания, находясь с няней в Петербурге.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения.

Происшествия,Следственный комитет,
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