Главврача в Петербурге задержали по подозрению в торговле детьми

Главного врача и акушера-гинеколога задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в торговле детьми. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГСУ СК России по городу.

Фото: ТАСС ТАСС

"ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми", задержаны 44-летняя генеральный директор (главный врач), а также 37-летняя врач-акушер-гинеколог одного из медицинских центров", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что подозреваемые оказывали платные услуги в нарушение действующего законодательства об использовании одиноким мужчиной вспомогательных репродуктивных технологий в июне 2019 года. Они заключили договор с иностранцем, затем он также подписал договор с донорским агентством, которое подобрало двух суррогатных матерей.

Летом 2020 года суррогатные матери родили мальчика и девочку, генетическим отцом которых является иностранный гражданин. Одного ребенка мужчина увез за границу, а второй скончался от заболевания, находясь с няней в Петербурге.