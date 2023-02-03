Раскрыты подробности о содержании российских моряков под стражей в Египте

Член Общественной палаты РФ (ОП) от Крыма Иван Абажер встретился с капитаном и старшим помощником судна Soy, которые находятся под стражей в Египте, нарушений в условиях их содержания не выявлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты Крыма.

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"Никаких нарушений выявлено не было, более того, заключенные россияне рассказали о добром отношении к ним. Над решением вопроса их дальнейшей судьбы работает консульская служба посольства России в Египте, подключились Общественная палата РФ и вице-премьер Республики Крым. Надеемся на быстрое возвращение соотечественников", - приводятся в сообщении слова Абажера по итогам встречи с российскими моряками.

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Представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов также встречался с задержанным моряками.

"Вся поддержка российским морякам оказывается. Претензий по содержанию нет", - сообщил он ТАСС.

Супруга капитана судна Ольга в беседе с ТАСС обратила внимание на то, что правоохранительные органы в Египте до сих пор не предъявили российским морякам каких-либо обвинений.

"Задержание продлили без предъявления обвинения, мы думаем, что этим не ограничатся. По их законам могут задерживать до полугода без обвинения, дольше не имеют права по законодательству Египта", - сообщила собеседница агентства.

Ранее Мурадов сообщал, что судебный процесс над капитаном и старшим помощником судна Soy начнется во вторник вечером. В Российском профсоюзе моряков по информации от адвоката капитана и старпома судна Soy сообщали, что суд в Египте продлил их срок содержания под стражей на 45 суток.

Об инциденте

По данным профсоюза, 4 ноября экипаж Soy был арестован в Александрии, в порту с судна выгрузили контейнеры, в трех из которых содержалось 28 тонн медицинского препарата "Трамадол". Этот препарат, согласно заявлению властей Египта, запрещен в стране. Моряки, среди которых пятеро россиян и трое граждан Болгарии, были задержаны. В результате под арест были взяты капитан и старший помощник судна Soy. Остальные члены экипажа вернулись на родину.