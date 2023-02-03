Петербуржца задержали за отправку в США военной экипировки

30-летний мужчина воспользовался услугами почты для доставки запрещенного к вывозу из страны предметов, относящихся к категории «вооружение и военная техника». Он сложил в посылку противоосколочные защитные очки 6Б50, подписав их в декларации как солнцезащитные. Однако их увидели на рентгене и оперативники отправились за отправителем.