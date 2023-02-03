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53 минуты назад

Полиция задержала россиянина за отправку в США военной экипировки

Lenta.ru

Полиция задержала жителя Петербурга за отправку в США российской военной экипировки «Ратник». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Петербуржца задержали за отправку в США военной экипировки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30-летний мужчина воспользовался услугами почты для доставки запрещенного к вывозу из страны предметов, относящихся к категории «вооружение и военная техника». Он сложил в посылку противоосколочные защитные очки 6Б50, подписав их в декларации как солнцезащитные. Однако их увидели на рентгене и оперативники отправились за отправителем.

Ему грозит до семи лет лишения свободы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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