Трех рэперов обнаружили мертвыми после отмены концерта

В американском городе Детройте, штат Мичиган, обнаружили мертвыми трех рэперов, которые пропали после отмены концерта почти две недели назад. Об этом сообщает The Detroit News.

Тела трех мужчин нашли в подвале заброшенного многоквартирного дома в Хайленд-Парке в четверг, 2 февраля, около 18:00 по местному времени (около 02:00 3 февраля по московскому времени). По данным издания, речь идет о 28-летнем Армани Келли, 31-летнем Данте Уикере и 31-летнем Монтойе Гивенсе. Как пояснил источник газеты, мужчины были застрелены.

Рэперы пропали 21 января. В тот день Келли и Уикер должны были выступить в местном клубе, вместе с ними туда приехал и приятель последнего Гивенс. Однако незадолго до начала концерт был отменен по техническим причинам. После этого Келли сообщил своей невесте, что собирается найти другую площадку для выступления, и перестал выходить на связь.

Позже полиция нашла принадлежавший Келли автомобиль у 15-летнего подростка, которого арестовали. При этом никаких следов борьбы в машине не обнаружили. Спустя еще несколько дней правоохранителям удалось отследить мобильные телефоны пропавших — сигнал привел их к заброшенному зданию, где впоследствии и были найдены тела.

Известно, что мужчины познакомились в тюрьме, где отбывали сроки за вооруженное ограбление и угон.