В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
1 час назад

Трех рэперов обнаружили мертвыми после отмены концерта

Lenta.ru

В американском городе Детройте, штат Мичиган, обнаружили мертвыми трех рэперов, которые пропали после отмены концерта почти две недели назад. Об этом сообщает The Detroit News.

Трех рэперов обнаружили мертвыми после отмены концерта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тела трех мужчин нашли в подвале заброшенного многоквартирного дома в Хайленд-Парке в четверг, 2 февраля, около 18:00 по местному времени (около 02:00 3 февраля по московскому времени). По данным издания, речь идет о 28-летнем Армани Келли, 31-летнем Данте Уикере и 31-летнем Монтойе Гивенсе. Как пояснил источник газеты, мужчины были застрелены.

Рэперы пропали 21 января. В тот день Келли и Уикер должны были выступить в местном клубе, вместе с ними туда приехал и приятель последнего Гивенс. Однако незадолго до начала концерт был отменен по техническим причинам. После этого Келли сообщил своей невесте, что собирается найти другую площадку для выступления, и перестал выходить на связь.

Позже полиция нашла принадлежавший Келли автомобиль у 15-летнего подростка, которого арестовали. При этом никаких следов борьбы в машине не обнаружили. Спустя еще несколько дней правоохранителям удалось отследить мобильные телефоны пропавших — сигнал привел их к заброшенному зданию, где впоследствии и были найдены тела.

Известно, что мужчины познакомились в тюрьме, где отбывали сроки за вооруженное ограбление и угон.

В июле прошлого года 24-летнего американского рэпера JayDaYoungan застрелили у его дома. Музыканта ранили несколько раз, после чего он был госпитализирован в одну из клиник в критическом состоянии, где скончался от потери крови.

Происшествия,Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители