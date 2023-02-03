В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
54 минуты назад

Бывшего главбуха «Укртатнафты» обвинили в присвоении более миллиарда долларов

Lenta.ruиещё 1

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭП) предъявила обвинение бывшему главному бухгалтеру компании «Укртатнафта» в том, что она причастна к присвоению 40 миллиардов гривен (более миллиарда долларов). Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

Бывшего главбуха «Укртатнафты» обвинили в присвоении более миллиарда долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«СБУ и БЭП сообщили о подозрении одной из фигуранток уголовного производства о присвоении 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафты" — она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение», — сказано в заявлении ведомства.

Согласно сообщению, также было установлено, что «Укртатнафта» производила и реализовывала топливо через сеть АЗС, не уплачивая акцизный налог, хотя эта налоговая нагрузка закладывала цену для потребителей. В результате задолженность по уплате акциза составила 605 миллионов гривен (свыше 16 миллионов долларов). СБУ уточнила, что в рамках уголовных дел о присвоении средств документируется 10 эпизодов преступной деятельности.

Ранее у украинского олигарха Игоря Коломойского, который владел «Укрнафтой» и «Укртатнафтой», СБУ провела обыски. Как сообщалось, следственные действия связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях. Отмечается, что речь, в частности, идет о растрате нефтепродуктов на сумму в 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей.

Происшествия,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители