Пьяный бездомный угрожал ножом прохожим в центре Москвы

В центре столицы пьяный гражданин без определенного места жительства бросался на прохожих с ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в пятницу, 3 февраля.

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По данным ведомства, инцидент произошел в кафе на Комсомольском проспекте. Бездомный зашел в заведение и начал вести себя вызывающе, а также мешать остальным посетителям. В связи с этим охранник мужчину вывел на улицу и попытался прогнать, однако возмутитель спокойствия достал нож и начал угрожать сотруднику кафе.

Работник заведения ушел внутрь помещения, чтобы вызвать полицию, а бездомный переключил свое внимание на прохожих и выходящих из кафе посетителей.

Происходящее заметили патрулировавшие территории полицейские. Они задержали нарушителя спокойствия. Им оказался ранее судимый 48-летний мужчина. Нож у него изъяли и отправили на экспертизу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.