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1 час назад

Пьяный бездомный угрожал ножом прохожим в центре Москвы

Вечерняя Москваиещё 2

В центре столицы пьяный гражданин без определенного места жительства бросался на прохожих с ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в пятницу, 3 февраля.

Пьяный бездомный угрожал ножом прохожим в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, инцидент произошел в кафе на Комсомольском проспекте. Бездомный зашел в заведение и начал вести себя вызывающе, а также мешать остальным посетителям. В связи с этим охранник мужчину вывел на улицу и попытался прогнать, однако возмутитель спокойствия достал нож и начал угрожать сотруднику кафе.

Работник заведения ушел внутрь помещения, чтобы вызвать полицию, а бездомный переключил свое внимание на прохожих и выходящих из кафе посетителей.

Происходящее заметили патрулировавшие территории полицейские. Они задержали нарушителя спокойствия. Им оказался ранее судимый 48-летний мужчина. Нож у него изъяли и отправили на экспертизу.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигуранта заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Другая история с человеком без определенного места жительства произошла в Новой Москве. Сотрудники ГИБДД остановили такси, в котором ехал бездомный. У мужчины обнаружили при себе партию героина.

Происшествия,ГИБДД,
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