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17 минут назад

Раскрыты подробности убийства россиянином двух сыновей

Lenta.ru

Убивший двух своих детей — 13-летнего и 7-летнего мальчиков — 41-летний житель Уфы перед этим поссорился со старшим сыном и избил супругу. Соответствующие подробности в пятницу, 3 февраля, раскрыл Telegram-канал SHOT.

Раскрыты подробности убийства россиянином двух сыновей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, семья проживала в трехкомнатной квартире. Россиянин лег спать со старшим сыном, а его супруга — в комнате с десятилетней дочкой и младшим ребенком. Ночью девочка подошла к матери и сказала, что отец ссорится с ее братом. Тогда женщина решила разобраться и пришла к мужу. Он стал ругаться с ней и избивать.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Mash Batash, видно, как мать звонит в квартиру соседей и просит о помощи. Она сообщает, что ее мужу плохо, а на фоне слышны громкие крики. Отмечается, что потерпевшая стучала в двери, звонила в домофон, но люди не откликнулись.

Около пяти утра в экстренные службы поступило четыре сообщения от соседей о том, что фигурант бьет женщину в подъезде, душит детей, слышны крики и шум. Когда правоохранители приехали, на месте происшествия нашли три тела. Мужчина зарезал школьников.

Ранее стало известно, что 3 февраля мужчина в квартире расправился с маленькими детьми, а затем покончил с собой. Жене с десятилетней дочерью удалось сбежать и выжить. По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а, в» части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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