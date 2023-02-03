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40 минут назад

Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Вечерняя Москваиещё 4

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Пелагия Тихонова / АГН МоскваПелагия Тихонова / АГН Москва

Известно, что в Домодедове задержали два рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и тридцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

До этого сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 3 июня 2023 года запустит прямое авиасообщение из московского аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум. Продажа билетов на это направление на данный момент открыта. В «Победе» также отметили, что с 1 сентября рейсы по указанному маршруту будут выполняться на ежедневной основе.

В свою очередь глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что введенные западными государствами антироссийские санкции против отечественной авиации направлены на ее полное уничтожение, но руководство страны не допустит этого. Помимо этого, Нерадько добавил, что Россия продолжит сотрудничать с авиавластями дружественных стран.

Происшествия,Александр Нерадько,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания "Победа",Росавиация,
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