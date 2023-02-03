Более 50 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва Пелагия Тихонова / АГН Москва

Известно, что в Домодедове задержали два рейса. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и тридцать отменены. А в аэропорту Внуково задержаны шесть рейсов и пять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

До этого сообщалось, что авиакомпания «Победа» с 3 июня 2023 года запустит прямое авиасообщение из московского аэропорта Внуково в турецкий город Бодрум. Продажа билетов на это направление на данный момент открыта. В «Победе» также отметили, что с 1 сентября рейсы по указанному маршруту будут выполняться на ежедневной основе.