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26 минут назад

В Уфе отец убил двоих малолетних сыновей и покончил с собой

News.ru

41-летний житель Уфы убил двоих сыновей семи и 13 лет, после чего покончил с собой, об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Жена убийцы смогла сбежать из дома вместе с 10-летней дочерью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц, малолетних).

Инцидент произошел утром 3 февраля в Кировском районе Уфы. Причины произошедшего в СК не назвали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят расследование по факту убийства детей.

На место происшествия выехал первый заместитель руководителя следственного управления республики Евгений Лагацкий, а также руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции. <...> Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее жительница Екатеринбурга убила троих детей, решив, что в них «вселились бесы». По данным СМИ, детям было пять месяцев, 10 лет и 15 лет. Одна из местных жительниц заявила, что об убийстве сама подозреваемая рассказала своим родственникам по СМС. В настоящее время на месте работает полиция, женщину уже задержали.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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