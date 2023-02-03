В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.04EUR 76.96
Войти в почту
40 минут назад

СМИ: полицейский погиб при взрыве автомобиля в Энергодаре

Никита Бородкин

При теракте в Энергодаре, по предварительной информации, погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД по Запорожской области.

Погибший полицейский относится к территориальному органу внутренних дел. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в 7:50 мск в пятницу, 3 февраля, в Энергодаре взорвался автомобиль. Взрыв прогремел в пятом микрорайоне города. Ударная волна выбила в окружающих домах окна вплоть до девятого этажа. Сообщалось об одном погибшем в результате террористического акта.

Украинские диверсанты неоднократно устраивали теракты на территории новых российских регионов. В частности, в январе 2023 года они дважды подорвали автомобили в Бердянске, попытавшись убить главу районной администрации Алексея Кичигина и предпринимательницу Валентину Мамай. Отметим, что покушения провалились.

Происшествия,Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители