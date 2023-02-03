При теракте в Энергодаре, по предварительной информации, погиб сотрудник полиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУВД по Запорожской области.

Погибший полицейский относится к территориальному органу внутренних дел. На месте работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, что в 7:50 мск в пятницу, 3 февраля, в Энергодаре взорвался автомобиль. Взрыв прогремел в пятом микрорайоне города. Ударная волна выбила в окружающих домах окна вплоть до девятого этажа. Сообщалось об одном погибшем в результате террористического акта.