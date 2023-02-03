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В Ростове-на-Дону задержали стрелявшего у ТЦ мужчину

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, устроившего стрельбу около торгового центра. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Ростовской области.

В полиции рассказали, что стрелявший, 50-летний житель города Азов, был задержан по горячим следам в одной из городских гостиниц. Ранее он работал в ТЦ, у которого произошел инцидент.

Против задержанного возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 (хулиганство).

2 февраля неизвестный открыл стрельбу возле одного из ростовских торговых центров. Очевидцы рассказывали, что слышали автоматные очереди. Стрелявший скрылся на машине.

СМИ: неизвестный открыл стрельбу у ТЦ в Ростове-на-Дону

Telegram-канал Mash сообщал со ссылкой на бывших коллег стрелявшего, что он стоит на учете в психдиспансере.

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