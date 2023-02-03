В Россию из Таиланда экстрадирован обвиняемый в заказном убийстве россиянин

Таиланд выдал России Игоря Гужина, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

По ее словам, из Таиланда экстрадирован Игорь Гужин, который обвиняется в организации заказного убийства, в аэропорту Бангкока его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, передает ТАСС.

По словам Волк, в 2017 году Гужин решил устранить жителя Самары и нашел исполнителей, которые за 1 млн рублей согласились совершить преступление и несколькими выстрелами убили мужчину возле его подъезда.

Гужин скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. В сентябре прошлого года его задержали на территории Таиланда, Генппрокуратура направила запрос на его экстрадицию.