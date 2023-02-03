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10 минут назад

МВД: В Россию из Таиланда экстрадирован обвиняемый в заказном убийстве россиянин

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Таиланд выдал России Игоря Гужина, который обвиняется в заказном убийстве в 2017 году, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Россию из Таиланда экстрадирован обвиняемый в заказном убийстве россиянин
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

По ее словам, из Таиланда экстрадирован Игорь Гужин, который обвиняется в организации заказного убийства, в аэропорту Бангкока его передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву, передает ТАСС.

По словам Волк, в 2017 году Гужин решил устранить жителя Самары и нашел исполнителей, которые за 1 млн рублей согласились совершить преступление и несколькими выстрелами убили мужчину возле его подъезда.

Гужин скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. В сентябре прошлого года его задержали на территории Таиланда, Генппрокуратура направила запрос на его экстрадицию.

Напомним, в феврале 2022 года в Россию из Португалии отправили Степана Фурмана, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, такая экстрадиция произошла впервые.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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