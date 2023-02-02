Стали известны подробности громкого убийства многодетной матери на Урале

Следствие обнаружило новые факты в деле об убийстве многодетной матери Любови Белюшиной. Об этом рассказали на программе «МАЛАХОВ» телеканала «Россия 1».
На данный момент в убийстве подозревается бывший муж убитой Александр, который сейчас находится в СИЗО. В эфире были озвучены новые версии мотива убийцы – будучи многодетными родителями, бывшие супруги ожидали выплату в 1,2 миллиона рублей. Своими догадками поделился сосед Белюшиных Сергей Калинин.
«У меня камера висит напротив дома, но в тот день она не работала. Я включаю ее только тогда, когда уезжаю. Но Александр об этом не знал. Любовь пропала в четверг, он пишет заявление тоже в четверг, а приходит ко мне просить запись только два дня спустя», – сказал он.
Помимо этого, Калинин заявил, что тело Любови могли сбросить с высоты. Это предположение совпадает с одной из версий следствия – полиция предполагает, что Александр мог затащить тело убитой на чердак.
Эту версию поддержал старший сын Любови. По его мнению, Любовь могли какое-то время прятать в погребе.
«Как я думаю, он в первый день не вывез ее. Дети же говорят, что папа дома был все время. Думаю, она пролежала там как минимум до Нового года. Если тело доставать снизу, то нужны веревки – раньше они были, но я сейчас не могу их найти. И в Новый год Александр остался один – все отмечали по домам, а он один. Как раз все пьяненькие, до него нет никому дела, около часа ночи он и мог вывезти ее», – считает он.
Ещё одной версией поделилась коллега убитой Светлана Дроздова. Она рассказала, что незадолго до убийства было совершено ограбление магазина, в котором работала убитая. При этом, по словам Дроздовой, грабитель «явно знал, что делал». «Люба подозревала, что Александр причастен к этому. Ведь в тот же вечер он уехал в Екатеринбург на заработки», – рассказала Дроздова.
Тело убитой матери пятерых детей Белюшиной нашли 11 января. Когда её женщина ещё значилась пропавшей без вести, её бывший муж заявил, что Белюшина могла «уйти к сектантам».