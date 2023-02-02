Стали известны подробности громкого убийства многодетной матери на Урале

«Как я думаю, он в первый день не вывез ее. Дети же говорят, что папа дома был все время. Думаю, она пролежала там как минимум до Нового года. Если тело доставать снизу, то нужны веревки – раньше они были, но я сейчас не могу их найти. И в Новый год Александр остался один – все отмечали по домам, а он один. Как раз все пьяненькие, до него нет никому дела, около часа ночи он и мог вывезти ее», – считает он.