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5 минут назад

Россиянка попала под суд за лозунг «Слава Украине» на корейском в мессенджере

Lenta.ru

Жительница Сочи попала под суд из-за надписи на корейском языке, размещенной в популярном мессенджере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Россиянка попала под суд за лозунг «Слава Украине» на корейском в мессенджере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, речь идет о лозунге «Слава Украине», используемом в качестве приветствия неонацистскими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

Россиянка полностью признала свою вину и попросила назначить ей минимальное наказание, пишет объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале. Суд посчитал женщину виновной в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее в Краснодаре супружескую пару признали виновной в мелком хулиганстве после обсуждения ситуации на Украине в ресторане. Суд установил, что россияне вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок, в том числе выкрикивали лозунг «Слава Украине». В результате мужчину арестовали на 15 суток, а его жене выписали штраф в одну тысячу рублей.

Кроме того, 30 января полиция задержала жительницу Рязанской области за антивоенную надпись на внутренней стороне кабинки женского туалета в торговом центре. Женщину отследили с помощью камеры видеонаблюдения, объектив которой был направлен прямо на дверь уборной. Теперь ей грозит штраф до 50 тысяч рублей по статье о дискредитации Вооруженных сил России.

Происшествия,Коммерсант,УНА-УНСО,
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