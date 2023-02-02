Россиянка попала под суд за лозунг «Слава Украине» на корейском в мессенджере

Жительница Сочи попала под суд из-за надписи на корейском языке, размещенной в популярном мессенджере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По информации издания, речь идет о лозунге «Слава Украине», используемом в качестве приветствия неонацистскими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО (организации признаны экстремистскими и запрещены в России).

Россиянка полностью признала свою вину и попросила назначить ей минимальное наказание, пишет объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале. Суд посчитал женщину виновной в публичной демонстрации экстремистской символики и назначил ей штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее в Краснодаре супружескую пару признали виновной в мелком хулиганстве после обсуждения ситуации на Украине в ресторане. Суд установил, что россияне вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок, в том числе выкрикивали лозунг «Слава Украине». В результате мужчину арестовали на 15 суток, а его жене выписали штраф в одну тысячу рублей.