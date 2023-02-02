Раскрыта личность устроившего стрельбу у ТЦ в Ростове-на-Дону

Стрельбу в Ростове-на-Дону устроил недавно уволенный сотрудник торгового центра. Об этом со ссылкой на бывших коллег стрелка пишет Telegram-канал Mash.

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Сегодня мужчина открыл стрельбу возле одного из торговых центров в Ростове-на-Дону. По данным полицейских, в результате никто не пострадал. Стрелявший покинул место происшествия на машине. При этом очевидцы отметили, что слышали рядом с ТЦ автоматные очереди.

По данным Mash, стрелявший состоит на учете в психдиспансере и был недавно уволен с работы.