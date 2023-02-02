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25 минут назад

18-летний россиянин упал в канализационный люк и умер

Lenta.ru

В Ленинском районе Нижнего Новгорода на дне канализационного колодца нашли тело 18-летнего мужчины. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) по Нижегородской области.

18-летний россиянин упал в канализационный люк и умер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тело считавшегося пропавшим россиянина нашли 12 января. Следователи установили, что он умер после падения в канализационный люк, на котором не было крышки. Как сообщила старший помощник руководителя СК по Нижегородской области Юлия Склярова, 27 января было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, которое взял под свой контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В ходе расследования сотрудники СК изучают состояние инженерных коммуникаций региона, чтобы предотвратить подобные случаи. Кроме того, следователи оценят работу должностных лиц, ответственных за безопасность участка канализации в Ленинском районе города.

Аналогичный случай произошел ранее в Ульяновске. Вечером 5 января восьмилетний мальчик провалился в канализационный колодец и умер. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Причина смерти ребенка не уточняется.

Происшествия,Юлия Склярова,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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